АКМ обыграл «Ижсталь» в выездном матче

Фото пресс-службы АКМ

Начало матча вышло ошеломляющим для туляков: в одной из первых атак хозяева открыли счет. Пропущенная шайба не сломила подопечных Сергея Решетникова, и спустя три минуты Максим Рассейкин восстановил равенство в счете. Ближе к середине первого отрезка АКМ играл в формате 5 на 3 две минуты, но реализовать численное преимущество не получилось.

Второй период выдался насыщенным на заброшенные шайбы. В начале хозяева играли в большинстве, но туляки смогли выстоять. На 27-й минуте Никита Мокин мощным броском в верхний угол ворот вывел АКМ вперед. Через две с половиной минуты Иван Лапшин с острого угла вышел на рандеву с вратарем и сделал счет 1:3. Завершил голевое пиршество во второй двадцатиминутке Максим Мальцев, который переправил шайбу в ворота после передачи Максима Казакова.



Третий период можно смело назвать бенефисом удалений. В начале туляки поиграли в формате 3 на 5, но хозяева реализовать большинство не смогли. К середине третьего отрезка уже АКМ имел численное преимущество в два игрока, но счет на табло остался прежним. Концовка встречи превратилась в формальность. Победа АКМ со счетом 4:1.

Сергей Решетников, главный тренер ХК «АКМ»:

— В третьем периоде сами себе усложнили задачу. Каких-то удалений нелепых нахватали, хотя у нас были хорошие шансы увеличить преимущество. Всё решил второй период, где мы забили три безответных гола. Всех тульских болельщиков с победой! Спасибо за их поддержку!