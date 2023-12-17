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В Туле объявлено метеопредупреждение из-за сильного гололеда

В Туле объявлено метеопредупреждение из-за сильного гололеда

В ближайшие часы также пойдет мокрый снег.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 17 декабря по территории Тульской области ожидается местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

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