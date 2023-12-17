В Туле объявлено метеопредупреждение из-за сильного гололеда

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 17 декабря по территории Тульской области ожидается местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.



В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».