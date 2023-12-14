  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле «пофигист» на Renault Duster получил штраф за езду на красный свет - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле «пофигист» на Renault Duster получил штраф за езду на красный свет
Кадр из видео Дмитрия Л.

В Туле «пофигист» на Renault Duster получил штраф за езду на красный свет

Видеозапись с нарушением ПДД прислал в редакцию наш постоянный читатель Дмитрий Л.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности очередного автохама – 1 ноября водитель Renault Duster нарушил ПДД на ул. Октябрьской, проехав перекрёсток на красный свет.

«Здравствуйте. Поворот из Оружейного переулка на Зареченский мост. Красный? Да пофиг!», — так прокомментировал происходящее автор видео.

В отношении виновника вынесено  постановление об административном правонарушении  по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ. Водителю назначен штраф в размере 1000 рублей.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 22:40 −1
Другие статьи по темам
Событие
нарушение ПДДпроезд на запрещающий сигнал светофоратульская Госавтоинспекциянакажи автохамаштраф
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульскую область ждёт снежный коллапс: губернатор дал ряд поручений
Тульскую область ждёт снежный коллапс: губернатор дал ряд поручений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.