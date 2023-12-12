Туляки оформили доли в квартире на детей после вмешательства прокуратуры

Фото Артема Жильцова

Прокуратура Пролетарского района провела проверку соблюдения требований законодательства о защите жилищных прав и законных интересов несовершеннолетних.

Тулячке после рождения второго ребенка выдали сертификат на маткапитал. Вместе с супругом она обналичила средства на покупку квартиры. Но они не оформили доли на детей, чем и нарушили закон.

— В целях защиты прав детей прокурор района направил в суд иск с требованием оформить жилое помещение в общую долевую собственность родителей и детей. Ответчики добровольно исполнили требования законодательства, выделив и оформив причитающиеся доли детям, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

В настоящее время жилищные права несовершеннолетних восстановлены.