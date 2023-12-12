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Туляки оформили доли в квартире на детей после вмешательства прокуратуры
Фото Артема Жильцова

Туляки оформили доли в квартире на детей после вмешательства прокуратуры

Жилье было куплено на средства маткапитала.

Прокуратура Пролетарского района провела проверку соблюдения требований законодательства о защите жилищных прав и законных интересов несовершеннолетних.

Тулячке после рождения второго ребенка выдали сертификат на маткапитал. Вместе с супругом она обналичила средства на покупку квартиры. Но они не оформили доли на детей, чем и нарушили закон. 

— В целях защиты прав детей прокурор района направил в суд иск с требованием оформить жилое помещение в общую долевую собственность родителей и детей. Ответчики добровольно исполнили требования законодательства, выделив и оформив причитающиеся доли детям, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. 

В настоящее время жилищные права несовершеннолетних восстановлены.

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сегодня, в 09:09 +2
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