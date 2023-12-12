В Мясново 12 декабря не будут работать светофоры

Во вторник с 9.00 до 17.00 будут обесточены два светофора на ул. Тихмянова — на пересечении с ул. Воздухофлотской и Одоевским шоссе.
Будьте внимательны и осторожны, при проезде этих перекрёстков учитывайте требования дорожных знаков.
Причина – плановое отключение электричества.
Во вторник с 9.00 до 17.00 будут обесточены два светофора на ул. Тихмянова — на пересечении с ул. Воздухофлотской и Одоевским шоссе.
Будьте внимательны и осторожны, при проезде этих перекрёстков учитывайте требования дорожных знаков.
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