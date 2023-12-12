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Житель Ясногорского района стал жертвой «пирамиды» и отдал мошенникам 600 тыс. рублей
Фото Сергея Старикова

Житель Ясногорского района стал жертвой «пирамиды» и отдал мошенникам 600 тыс. рублей

Злоумышленники предложили ему вложиться в бизнес и поначалу даже выплачивали процент.

За прошедшую неделю жертвами интернет-мошенников стали 37 туляков. В общей сумме они перевели на счета преступников 8,7 млн рублей.

Об одной из мошеннических схем рассказали в прокуратуре Тульской области. Так, 45-летний житель Ясногорского района в мессенджере WhatsApp получил сообщение о возможности дополнительного заработка. Его суть заключалась в приобретении товара, который автоматически будет реализован третьим лицам. За инвестирование своих денежных средств туляку обещали возврат потраченной суммы с процентами.

Мужчина согласился и совершил несколько сделок, получив прибыль. В надежде увеличить доход он приобрел товар еще на 600 тыс. руб., переведя деньги злоумышленникам. Однако деньги не пришли вовсе. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников.

По его обращению возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам мошенничества, совершенном в крупном размере.

 

Граждане, будьте внимательны, не дайте себя обмануть! При поступлении подобных звонков не выполняйте требования неизвестных вам лиц, а незамедлительно сообщайте о них в полицию либо органы прокуратуры области. Запоминайте и рассказывайте другим распространенные схемы мошенничества.

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Фотограф:
сегодня, в 09:26 0
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Ясногорский районТульская область

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