Житель Ясногорского района стал жертвой «пирамиды» и отдал мошенникам 600 тыс. рублей

Фото Сергея Старикова

Злоумышленники предложили ему вложиться в бизнес и поначалу даже выплачивали процент.

За прошедшую неделю жертвами интернет-мошенников стали 37 туляков. В общей сумме они перевели на счета преступников 8,7 млн рублей.

Об одной из мошеннических схем рассказали в прокуратуре Тульской области. Так, 45-летний житель Ясногорского района в мессенджере WhatsApp получил сообщение о возможности дополнительного заработка. Его суть заключалась в приобретении товара, который автоматически будет реализован третьим лицам. За инвестирование своих денежных средств туляку обещали возврат потраченной суммы с процентами.



Мужчина согласился и совершил несколько сделок, получив прибыль. В надежде увеличить доход он приобрел товар еще на 600 тыс. руб., переведя деньги злоумышленникам. Однако деньги не пришли вовсе. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников.

По его обращению возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам мошенничества, совершенном в крупном размере.

Граждане, будьте внимательны, не дайте себя обмануть! При поступлении подобных звонков не выполняйте требования неизвестных вам лиц, а незамедлительно сообщайте о них в полицию либо органы прокуратуры области. Запоминайте и рассказывайте другим распространенные схемы мошенничества.