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Москвичка пыталась пронести в тульскую колонию сим-карты для заключенного
Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области

Москвичка пыталась пронести в тульскую колонию сим-карты для заключенного

Когда женщину поймали с поличным, она заявила, что сумка ей не принадлежит и о ее содержимом она не знала.

Жительница Московской области, прибывшая на длительное свидание к осужденному в исправительную колонию № 6 Новомосковска, пыталась пронести симки.

— Сотрудники оперативно-режимных служб исправительного учреждения проявили бдительность и пресекли противоправное действие. У гражданки изъяли три аккуратно запакованные сим-карты популярного мобильного оператора, приклеенные скотчем к внутренней стороне подкладки, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тульской области.

Поясняя наличие в сумке сим-карт, женщина заявила, что о ее содержимом ничего не знала и вообще данный женский аксессуар ей не принадлежит. Поэтому проверять содержимое перед заходом на режимную территорию доверчивая гражданка не стала.

В результате осужденный остался без длительного свидания. Вместо этого в отношении него сотрудниками оперативного отдела ИК-6 проводится проверка, устанавливаются лица, которым предназначались запрещенные предметы. 

На женщину завели протокол по ст. 19.12 КоАП РФ. Его передали по месту жительства для принятия процессуального решения.
 

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