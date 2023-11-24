Туляк находится под подпиской о невыезде из-за кражи обуви со склада Wildberries

Фото из архива Myslo

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Алексинский» обратился представитель маркетплейса в деревне Новое Клейменово. Он сообщил, что со склада украли две пары обуви.

— В ходе проведения оперативных мероприятий и при просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейскими был установлен ранее судимый 22-летний житель Тулы. Злоумышленник признался в совершенном противоправном деянии, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Согласно открытым источникам, единственный склад, находящийся в деревне Новое Клейменово Алексинского района, принадлежит компании Wildberries.