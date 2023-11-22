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В Тульской области за 10 месяцев в ДТП погибли три ребенка и 125 получили травмы
На фото ДТП от 24 ноября на трассе М-2 «Крым». В аварии погиб 14-летний мальчик.

В Тульской области за 10 месяцев в ДТП погибли три ребенка и 125 получили травмы

В Госавтоинспекции озвучили статистику аварий с участием несовершеннолетних.

Юные пассажиры являются одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. За 10 месяцев 2023 года на территории Тульской области произошло 108 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров до 16 лет, в результате которых 3 ребенка погибли и 125 получили ранения.

В тульской Госавтоинспекции напомнили, что самым эффективным средством защиты является детское удерживающие устройство — автокресло. В большинстве случаев оно помогает сохранить жизнь и здоровье ребенка и избежать возможных трагичных последствий.

Согласно пункту 22.9 ПДД РФ перевозка детей до 12 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться:

  • в возрасте младше 7 лет — с использованием детских удерживающих систем;
  • в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) — с использованием детских удерживающих систем или ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем.

В случае нарушения требований ПДД к перевозке детей водитель несет административную ответственность по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Ему назначается наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

Использование автокресла на 70% позволяет снизить смертность среди грудных детей при авариях, а среди малышей в возрасте от 1 до 4 лет — на 54%.

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