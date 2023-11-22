Более 200 рабочих мест: туляков приглашают на крупную ярмарку вакансий

24 ноября Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства в формате открытого отбора. Работодатели готовы предложить более 200 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.
Среди вакансий:
- специалист отделения в МФЦ,
- аналитик,
- специалист административно-хозяйственного отдела,
- специалист по проектной работе,
- менеджер по продажам,
- маркетолог,
- специалист по социальной работе,
- специалист по охране труда,
- преподаватель,
- ведущий специалист отдела автоматизированной фотовидеофиксации,
- специалист отдела телемаркетинга,
- контролер водопроводного хозяйства,
- юрист,
- водитель автомобиля и др.
В программе открытого отбора свои вакансии представят:
- МФЦ;
- Центр занятости населения Тульской области;
- Министерство труда и социальной защиты Тульской области;
- Региональный центр «Развитие»;
- «Газпром газораспределение Тула»;
- Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области;
- «Ростелеком»;
- «Комкор»;
- «Тулагорводоканал»;
- «ТНС Маркетинговый информационный центр»;
- Росгвардия «Охрана»;
- ООО «Лье»;
- «Тулаупрадор»;
- «Энергогазинвест — Тула»;
- АО «Октава».
Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.
На площадке проведения будут присутствовать специалисты Кадрового центра, которые смогут дать консультацию по подготовке к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.
Ярмарка трудоустройства состоится 24 ноября с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации, 34.