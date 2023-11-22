Более 200 рабочих мест: туляков приглашают на крупную ярмарку вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

24 ноября Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства в формате открытого отбора. Работодатели готовы предложить более 200 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.

Среди вакансий:

специалист отделения в МФЦ,

аналитик,

специалист административно-хозяйственного отдела,

специалист по проектной работе,

менеджер по продажам,

маркетолог,

специалист по социальной работе,

специалист по охране труда,

преподаватель,

ведущий специалист отдела автоматизированной фотовидеофиксации,

специалист отдела телемаркетинга,

контролер водопроводного хозяйства,

юрист,

водитель автомобиля и др.

В программе открытого отбора свои вакансии представят:

МФЦ;

Центр занятости населения Тульской области;

Министерство труда и социальной защиты Тульской области;

Региональный центр «Развитие»;

«Газпром газораспределение Тула»;

Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области;

«Ростелеком»;

«Комкор»;

«Тулагорводоканал»;

«ТНС Маркетинговый информационный центр»;

Росгвардия «Охрана»;

ООО «Лье»;

«Тулаупрадор»;

«Энергогазинвест — Тула»;

АО «Октава».

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

На площадке проведения будут присутствовать специалисты Кадрового центра, которые смогут дать консультацию по подготовке к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.

Ярмарка трудоустройства состоится 24 ноября с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации, 34.