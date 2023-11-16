В Киреевском районе мужчина выжил после нескольких ударов ножом

11 августа этого года в квартире дома в поселке Станция Присады Киреевского района отдыхали двое друзей. На фоне спиртного между мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них несколько раз ударил своего оппонента ножом.

Решив, что приятель мертв, злодей скрылся. Однако потерпевший выжил, и врачи смогли спасти ему жизнь. Следствие пришло к выводу, что здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

Обвиняемому вменили покушение на убийство, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

