Какую воду пьют туляки: свежие результаты лабораторных исследований

Фото Алексея Пирязева

«Тулагорводоканал» опубликовал данные о составе проб воды, взятых в разных районах города с 30 октября по 6 ноября.

Показатели мутности, цветности и содержания железа не превышают нормативных значений. Каких-либо бактерий в тульской воде не обнаружено. А вот уровни жёсткости воды, как всегда, разнятся.

Самую мягкую воду пьют жители Пролетарского и Центрального районов – там этот показатель находится в пределах от 5,3 до 6,3 градусов (допустимое значение – 7).

В Зареченском районе жёсткость воды находится в пределах от 7,6 до 8,2 градусов, в Привокзальном районе – от 6,6 до 9,8. Самая жёсткая вода – в Советском районе (от 8,4 до 9,8 градусов).