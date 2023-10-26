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Больше 5000 нарушений ПДД: тульская Госавтоинспекция подвела итоги масштабного рейда
Фото УГИБДД по Тульской области.

Больше 5000 нарушений ПДД: тульская Госавтоинспекция подвела итоги масштабного рейда

Нарушителей привлекли к ответственности.

С 9 по 23 октября сотрудники Тульской Госавтоинспекции провели широкомасштабное профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения. Инспекторы выявили 5238 нарушений ПДД, из них:

  • 396 фактов выезда на полосу дороги, предназначенную для встречного движения,
  • 286 фактов нарушения требований ПДД к перевозке детей,
  • 543 нарушения ПДД пешеходами,
  • 131 факт непредоставления водителями преимущества в движении пешеходам и т. д.

Кроме того, были установлены 136 нетрезвых водителей, в отношении 13 из них за рецидив решаются вопросы о возбуждении уголовных дел. 

Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Тульской области будут проводиться на регулярной основе.

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вчера, в 15:45 +1
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