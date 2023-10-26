В Туле водитель Daewoo Matiz проехался по тротуару возле школы

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые перед пересечением ул. Октябрьской и ул. Токарева. На записи видно, как водитель Daewoo Matiz резво проехался по тротуару. Видимо, это было сделано для того, чтобы кого-то высадить напротив ворот школы.

«Здравствуйте! Очередной автохам, на этот раз на Daewoo Matiz м975хм71 стремится доставить своё чадо непосредственно к дверям школы ЦО № 5 на ул. Токарева. И ему совершенно наплевать, что несется по тратуару, где идут в школу чужие дети», — предположил автор видео.

Кроме того, на записи видно припаркованный на тротуаре Hyundai.

Напомним, это уже не первый раз, когда на ул. Токарева водители почему-то решают, что им можно ездить на тротуаре.

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