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В Туле водитель Daewoo Matiz проехался по тротуару возле школы

В Туле водитель Daewoo Matiz проехался по тротуару возле школы

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые перед пересечением ул. Октябрьской и ул. Токарева. На записи видно, как водитель Daewoo Matiz резво проехался по тротуару. Видимо, это было сделано для того, чтобы кого-то высадить напротив ворот школы.

«Здравствуйте! Очередной автохам, на этот раз на Daewoo Matiz м975хм71 стремится доставить своё чадо непосредственно к дверям школы ЦО № 5 на ул. Токарева. И ему совершенно наплевать, что несется по тратуару, где идут в школу чужие дети», — предположил автор видео.

Кроме того, на записи видно припаркованный на тротуаре Hyundai.

Напомним, это уже не первый раз, когда на ул. Токарева водители почему-то решают, что им можно ездить на тротуаре. 

 

 

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Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
вчера, в 16:03 +5
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