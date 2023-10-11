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Прокуратура нашла просрочку заведении фаст-фуда и закрыла его на два месяца
Фото пресс-службы облпрокуратуры

Прокуратура нашла просрочку заведении фаст-фуда и закрыла его на два месяца

В тульском «Донер Кинге» повара работали без санитарных книжек; на кухне нашли мясо с истёкшим сроком годности.

Прокуратура Привокзального района и региональный Роспотребнадзор проверили заведение «Донер Кинг» на соблюдение санитарных требований.  Речь идёт о палатке по адресу пр. Ленина, д. 104с.

Установлено, что глава точки не обеспечил последовательность технологических процессов, не обрабатывал поверхности. Кроме того, у сотрудников не было санитарных книжек. А на кухне комиссия обнаружила 22 кг мяса без маркировки и 7 кг просроченной продукции. В настоящее время указанная продукция утилизирована.

— Решением суда индивидуальный предприниматель признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ. С учётом позиции представителя прокуратуры, участвующего в рассмотрении административного дела, ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности организации общественного питания «Донер Кинг» сроком на 60 суток, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

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Автор:
сегодня, в 11:04 0
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