Аналитики: в Тульской области обнаружен дефицит машиностроителей

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Эксперты выяснили, как сегодня обстоят дела в отрасли машиностроения и в каких специалистах нуждаются работодатели Тульской области. Исследования провели на базе рекрутинговой платформы hh.ru.

С начала года машиностроительные предприятия нашего региона открыли более 2,5 тыс. вакансий. Так, чаще всего в Тульской области встречаются предложения для рабочего и производственного персонала, инженеров и строителей. Самые востребованные специалисты в отрасли машиностроения на сегодняшний день – разнорабочие, менеджеры по продажам, инженеры-конструкторы, слесари, монтажники, сварщики.

– Cамые дефицитные в стране, так называемые «синие воротнички», представители рабочих специальностей, а также линейный персонал. Остро не хватает сварщиков, операторов станков с ЧПУ, операторов производственных линий, монтажников. Токари, например, вообще редчайшие специалисты в наши дни. А машиностроительному бизнесу и экономике региона все эти работники очень нужны. Количество вакансий растёт месяц к месяцу, а вот количество резюме, к сожалению, показывает отрицательную динамику. И работодателям для того, чтобы привлечь этих желанных специалистов, приходится повышать зарплаты в отрыве от роста производительности – просто для того, чтобы укомплектовать штат, – прокомментировала Марина Качанова, директор филиала hh.ru в ЦФО.

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях от компаний машиностроительной отрасли в Тульской области составляет 104 308 рублей. Стоит отметит, что самые востребованные в стране профессионалы в данной отрасли также и самые высокооплачиваемые. А большинство из них и крайне дефицитные. Так, токари, фрезеровщики в Тульской области имеют индекс конкуренции, равный 0,8; слесари, сантехники – 1,2. Это говорит об остром кадровом голоде предприятий на данных специалистов. В норме показатели должны колебаться от 5-8.