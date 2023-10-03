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Прокуратура проверяет разваливающийся пешеходный мост через Вашану
Фото "Типичный Ясногорск"

Прокуратура проверяет разваливающийся пешеходный мост через Вашану

Местные жители бьют тревогу.

Надзорные органы Ясногорского района организовали проверку по публикации о повреждении моста через Вашану. Об этом сообщает облпрокуратура. 

Накануне жители Ясногорска пожаловались на разваливающуюся конструкцию в местную «подслушку».

— Уважаемая администрация! Примите меры, почините мост, который весь сгнил и скоро рухнет. Вниз от вокзала по-новому тротуару, который вы не так давно чинили, находится этот мост. По нему ходят дети в школу, пенсионеры. Или пока кто-то не покалечится, тогда будут приняты меры? Так вот давайте до этого доводить не будем, — пишут местные.

Сотрудники прокуратуры установили, что пешеходный мост через Вашану, расположенный между улицами Заречная и Станционная имеет повреждения деревянного настила, одна из опор моста подмыта водой.

— В настоящее время в администрации муниципального образования Ясногорский район запрошена техническая документация на сооружение, после изучения которой будет решен вопрос соответствия пешеходного моста строительным нормам, а также дана оценка действиям органа местного самоуправления по его содержанию, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

С целью устранения выявленных нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Изображение WhatsApp 2023-10-03 в 09.18.42_b8f02812.jpgФото пресс-службы облпрокуратуры
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Автор:
сегодня, в 09:49 +3
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