Прокуратура проверяет разваливающийся пешеходный мост через Вашану

Фото "Типичный Ясногорск"

Надзорные органы Ясногорского района организовали проверку по публикации о повреждении моста через Вашану. Об этом сообщает облпрокуратура.

Накануне жители Ясногорска пожаловались на разваливающуюся конструкцию в местную «подслушку».

— Уважаемая администрация! Примите меры, почините мост, который весь сгнил и скоро рухнет. Вниз от вокзала по-новому тротуару, который вы не так давно чинили, находится этот мост. По нему ходят дети в школу, пенсионеры. Или пока кто-то не покалечится, тогда будут приняты меры? Так вот давайте до этого доводить не будем, — пишут местные.

Сотрудники прокуратуры установили, что пешеходный мост через Вашану, расположенный между улицами Заречная и Станционная имеет повреждения деревянного настила, одна из опор моста подмыта водой.

— В настоящее время в администрации муниципального образования Ясногорский район запрошена техническая документация на сооружение, после изучения которой будет решен вопрос соответствия пешеходного моста строительным нормам, а также дана оценка действиям органа местного самоуправления по его содержанию, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

С целью устранения выявленных нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Фото пресс-службы облпрокуратуры