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Рейд на Оке: сотрудники МЧС оштрафовали двоих туляков за стоянку катеров в неположенном месте
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Рейд на Оке: сотрудники МЧС оштрафовали двоих туляков за стоянку катеров в неположенном месте

Это серьезное нарушение.

С наступлением осени инспекторы ГИМС усилили надзор на водных объектах, так как это время года считается самым опасным периодом. До закрытия сезона навигации судоводители плавсредств стараются не упустить возможности выйти на воду, вместе с этим растет и количество чрезвычайных происшествий.

В прошедшие выходные инспекторы Алексинского инспекторского участка провели патрулирования на реке Ока, искали нарушителей правил поведения на воде.

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В рамках профилактической работы инспекторы ГИМС провели беседы, а также привлекли к ответственности двоих судоводителей по ч. 2 ст. 11.7 КоАП РФ за стоянку в запрещенном месте (на судовом ходу).

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в последнее время граждане стали проявлять больше сознательности и внимания к вопросам безопасности. Судоводители реже допускают серьезные нарушения правил эксплуатации маломерных судов, а незначительные устраняются сразу на месте после беседы с инспектором.

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