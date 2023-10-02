Жестокое убийство в общежитии техникума РЖД: обвиняемый отправится на принудительное лечение

В Туле 31-летний Сергей М. признан виновным в убийстве. Напомним, 1 марта в начале четвертого утра в общежитии техникума РЖД на Одоевском шоссе 31-летний Сергей М. 16 раз ударил ножом спящего 21-летнего Альберта Ю. Убийца и жертва были одногруппниками — в феврале приехали в Тулу из Орехово-Зуево на курсы повышения квалификации и учились на машинистов электровоза.

Изначально предполагалось, что мужчина совершил убийство под воздействием наркотиков. Однако в крови обвиняемого не нашли ни следов алкоголя, ни наркотических веществ.

В ходе расследования дела была назначена психиатрическая экспертиза. По её результатам Сергей М. был признан невменяемым.

По решению суда мужчина освобожден от уголовной ответственности за совершение убийства, и к нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.