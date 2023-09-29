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В тульскую колонию строгого режима заключенному пытались передать телефоны в тушенке
Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области

В тульскую колонию строгого режима заключенному пытались передать телефоны в тушенке

Также запрещенные предметы нашли и в фильтре для воды.

В Тульской области в исправительную колонию строгого режима заключенным пытались передать запрещенные предметы. Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН России, сотрудники комнаты приема передач ИК № 5 обратили внимание на подозрительные банки тушенки, которые предназначались осужденному Б. 

Помимо консервов в заводской упаковке, в ходе досмотра вопросы появились и к содержимому сменных блоков фильтров для воды.

Внутри находились спрятанные ухищренным образом 4 мобильных телефона, 5 usb-кабелей, модем, сим-карта, 2 зарядных устройства и мини-гарнитура.

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По данному факту проводится служебная проверка. И отправителю посылки, и адресату грозит наказание в установленном законом порядке. 

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