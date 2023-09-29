Предприятия ОПК приглашают туляков на крупную ярмарку трудоустройства

Фото Алексея Пирязева

5 октября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса с конкурентной заработной платой.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что дает дополнительные возможности для трудоустройства.

Работодатели готовы предложить более 200 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.

Среди вакансий:

оператор станков с программным управлением,

слесарь механосборочных работ,

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

термист,

швея,

инженер по метрологии,

инженер-технолог,

инженер-электроник,

контролер станочных и слесарных работ,

фрезеровщик и др.

В программе открытого отбора предприятия:

ООО «Опора Инжиниринг»,

АО «Машзавод „Штамп“»,

АО «Октава»,

АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»,

АО «КБП»,

АО «Тулаточмаш»,

ПАО «НПО „Стрела“»,

АО «Тульский патронный завод»,

ПАО «Завод Тула»,

АО «АК „Туламашзавод“»,

ПАО «НПО „Базальт“»,

АО «ОКБ „Октава“»,

ПАО «ИТОЗ».

Открытый отбор состоится 5 октября с 15.00 до 17.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.