Предприятия ОПК приглашают туляков на крупную ярмарку трудоустройства

5 октября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса с конкурентной заработной платой.
Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что дает дополнительные возможности для трудоустройства.
Работодатели готовы предложить более 200 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.
Среди вакансий:
- оператор станков с программным управлением,
- слесарь механосборочных работ,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- термист,
- швея,
- инженер по метрологии,
- инженер-технолог,
- инженер-электроник,
- контролер станочных и слесарных работ,
- фрезеровщик и др.
В программе открытого отбора предприятия:
- ООО «Опора Инжиниринг»,
- АО «Машзавод „Штамп“»,
- АО «Октава»,
- АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»,
- АО «КБП»,
- АО «Тулаточмаш»,
- ПАО «НПО „Стрела“»,
- АО «Тульский патронный завод»,
- ПАО «Завод Тула»,
- АО «АК „Туламашзавод“»,
- ПАО «НПО „Базальт“»,
- АО «ОКБ „Октава“»,
- ПАО «ИТОЗ».
Открытый отбор состоится 5 октября с 15.00 до 17.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.