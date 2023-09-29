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Предприятия ОПК приглашают туляков на крупную ярмарку трудоустройства
Фото Алексея Пирязева

Предприятия ОПК приглашают туляков на крупную ярмарку трудоустройства

Соискателям предложат более 200 рабочих мест.

5 октября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса с конкурентной заработной платой.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что дает дополнительные возможности для трудоустройства. 

Работодатели готовы предложить более 200 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.

Среди вакансий:

  • оператор станков с программным управлением,
  • слесарь механосборочных работ,
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
  • термист,
  • швея,
  • инженер по метрологии,
  • инженер-технолог,
  • инженер-электроник,
  • контролер станочных и слесарных работ,
  • фрезеровщик и др.

В программе открытого отбора предприятия: 

  • ООО «Опора Инжиниринг»,
  • АО «Машзавод „Штамп“»,
  • АО «Октава»,
  • АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»,
  • АО «КБП»,
  • АО «Тулаточмаш»,
  • ПАО «НПО „Стрела“»,
  • АО «Тульский патронный завод»,
  • ПАО «Завод Тула»,
  • АО «АК „Туламашзавод“»,
  • ПАО «НПО „Базальт“»,
  • АО «ОКБ „Октава“»,
  • ПАО «ИТОЗ».

Открытый отбор состоится 5 октября с 15.00 до 17.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.

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Фотограф:
сегодня, в 17:05 0
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