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Житель Тульской области отравился шаурмой: в торговой точке нашли кишечную палочку
Фото Дмитрия Дзюбина

Житель Тульской области отравился шаурмой: в торговой точке нашли кишечную палочку

Ларек закрыли на 30 суток.

В Плавске местный житель подхватил острую кишечную инфекцию после того, как поел шаурму в торговой точке на ул. Коммунаров. В связи с этим Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологическое расследование в ИП Колмычевский А.В.

Выявлено, что на объекте не проводится производственный контроль качества пищевых продуктов, к работе допущен повар, не прошедший медицинский осмотр.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, по результатам лабораторных исследований отобранные пробы пищевых продуктов, смывы со стола-холодильника по микробиологическим показателям не соответствуют нормативным требованиям — выявлено наличие бактерии группы кишечной полочки.

В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, возбуждено 2 дела об административном правонарушении.

Решением Плавского районного суда деятельность организации общественного питания приостановлена на 30 суток.

Фотограф:
сегодня, в 17:30 0
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