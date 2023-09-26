Прокуратура настояла на пересмотре дела оправданного в убийстве туляка

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области

26 сентября коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве. Ранее зимой данному разбирательству вынесли оправдательный приговор.

Конфликт произошёл прошлым летом. 5 июня пьяный житель Пролетарского района избил и ударил ножом в грудь своего гостя. От полученных повреждений 52-летний пострадавший скончался на месте. 17 января коллегия присяжных заседателей оправдала обвиняемого. С данным решением прокуратура не согласилась. Дело отправили на рассмотрение в тот же суд, но в новом составе присяжной коллегии.

— Суд апелляционной инстанции согласился с доводами представления прокуратуры области, отменив оправдательный приговор и направив настоящее уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в новом составе, — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

В ходе нового разбирательства заново собранная коллегия присяжных сочла предъявленные прокурором доказательства убедительными и достаточными для установления виновности.