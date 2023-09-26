Камеры на трассе М-4 начали фиксировать непристегнутый ремень безопасности

Фото Дмитрия Дзюбина

Модернизированные камеры теперь фиксируют нарушения правил применения ремней безопасности и мотошлемов.

На федеральной трассе М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск), проходящей по территории Тульской области, модернизированы комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Теперь они фиксируют нарушения правил применения ремней безопасности и мотошлемов.

Это сделано в целях профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий.

Напомним, что управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка непристегнутых пассажиров, а также управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на них пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах наказывается административным штрафом в размере 1000 рублей.