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Камеры на трассе М-4 начали фиксировать непристегнутый ремень безопасности
Фото Дмитрия Дзюбина

Камеры на трассе М-4 начали фиксировать непристегнутый ремень безопасности

Модернизированные камеры теперь фиксируют нарушения правил применения ремней безопасности и мотошлемов.

На федеральной трассе М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск), проходящей по территории Тульской области, модернизированы комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Теперь они фиксируют нарушения правил применения ремней безопасности и мотошлемов.

Это сделано в целях профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий.

Напомним, что управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка непристегнутых пассажиров, а также управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на них пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах наказывается административным штрафом в размере 1000 рублей.

сегодня, в 17:31 −1
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Тульская область

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