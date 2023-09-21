Роспотребнадзор нашёл просрочку и фальсификат в тульской «Ленте»

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверило супермаркет «Лента», располагающийся напротив Московского вокзала. Специалисты выявили ряд серьёзных нарушений.
Всего исследовано 96 проб пищевых продуктов, 36 образцов детских товаров, парфюмерно-косметическая продукция и моющие средства. По результатам лабораторных испытаний установлены нарушения микробиологических показателей в кремовых изделиях производства «Хлебпром», «Эко-меню» и ИП Майоров А. Ю. Некачественной оказалась селёдка под шубой производства ИП Хон Е. О. Также санитарные врачи обнаружили фальсифицированный сыр марки «Российский», в котором нашли растительные жиры. Более того, выявили нарушения условий хранения и сроков годности в 27 партиях продукции объёмом 206 килограмм. Среди них сухофрукты с посторонними включениями, овощи с внешними признаками порчи, колбасные изделия и кондитерка с истекшим сроком годности.
— По итогам проверки в связи с установленными нарушениями требований технических регламентов возбуждено 5 дел об административном правонарушении по ст. 14.43 ч. 1, ст. 14.43 ч. 2 КоАП в отношении юридического лица ООО «Лента» и должностных лиц организаций торговли, — отметили в санитарном ведомстве.
Юридическому лицу ООО «Лента» вручили предписание об устранении выявленных нарушений.