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Роспотребнадзор нашёл просрочку и фальсификат в тульской «Ленте»
Фото из архива Myslo

Роспотребнадзор нашёл просрочку и фальсификат в тульской «Ленте»

Помимо просроченных овощей, колбасы и кондитерки обнаружили фальсифицированные сыры.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверило супермаркет «Лента», располагающийся напротив Московского вокзала. Специалисты выявили ряд серьёзных нарушений.

Всего исследовано 96 проб пищевых продуктов, 36 образцов детских товаров, парфюмерно-косметическая продукция и моющие средства. По результатам лабораторных испытаний установлены нарушения микробиологических показателей в кремовых изделиях производства «Хлебпром», «Эко-меню» и ИП Майоров А. Ю. Некачественной оказалась селёдка под шубой производства ИП Хон Е. О. Также санитарные врачи обнаружили фальсифицированный сыр марки «Российский», в котором нашли растительные жиры. Более того, выявили нарушения условий хранения и сроков годности в 27 партиях продукции объёмом 206 килограмм. Среди них сухофрукты с посторонними включениями, овощи с внешними признаками порчи, колбасные изделия и кондитерка с истекшим сроком годности.

— По итогам проверки в связи с установленными нарушениями требований технических регламентов возбуждено 5 дел об административном правонарушении по ст. 14.43 ч. 1, ст. 14.43 ч. 2 КоАП в отношении юридического лица ООО «Лента» и должностных лиц организаций торговли, — отметили в санитарном ведомстве.

Юридическому лицу ООО «Лента» вручили предписание об устранении выявленных нарушений.

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