  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле отметили День добра и уважения - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле отметили День добра и уважения

В Туле отметили День добра и уважения

Праздник был посвящен Международному дню пожилого человека.

21 сентября в Городском концертном зале отпраздновали День добра и уважения, посвященный Международному Дню пожилого человека. Мероприятие проведено в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение». Проект призван содействовать обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества.

DSC05610.JPG

С 10.00 в фойе ГКЗ работали интерактивные площадки, на которых проходил конкурс декоративно-прикладного творчества. Кроме этого, участники праздника могли насладиться выступлением ансамбля духовых инструментов «Магистраль» и сфотографироваться в фотозоне «Золотая осень».

DSC05593.JPG

А в 11.00 в зале начался торжественный концерт. Всех собравшихся поприветствовал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьёв:

— Находясь на заслуженном отдыхе, вы продолжаете активную общественную жизнь. Жизнь, которая наполнена большим и глубоким смыслом. Это связанно с воспитанием подрастающего поколения, с развитием родного города, обустройством родных улиц и домов. При вашем активном участии жизнь туляков становится лучше. Для нас нет надежнее помощников, чем вы. От души поздравляю вас с предстоящим праздником! Глядя на вас, понимаешь: нам не страшны никакие трудности и невзгоды, ведь мы вместе и мы едины. А когда мы едины — мы непобедимы.

DSC05628.JPG

К поздравлением также присоединилась член Тульского городского политического совета партии «Единая Россия», глава муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева:

— Вы мудры и опытны, и всегда можете дать ценный совет. Помогаете не только словом, но и делом, направляете молодежь в тот момент, когда человек стоит на распутье. Вы заряжаете какой-то необъяснимой энергетикой. Занимаетесь творчеством, танцуете и поете! А самое главное — вы не боитесь продолжать учиться и совершенствоваться, открывая в себе новые таланты. С праздником!

DSC05664.JPG

Также всем отличившимся жителям города вручили благодарственные письма и дипломы. Завершилось мероприятие, в котором приняли участие более тысячи туляков, торжественным концертом. 

Галерея
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 15:03 +2
Другие статьи по темам
Прочее
праздникГКЗТуладень пожилых

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области в ДТП с зерноуборочным комбайном погиб мужчина
В Тульской области в ДТП с зерноуборочным комбайном погиб мужчина
Роспотребнадзор нашёл просрочку и фальсификат в тульской «Ленте»
Роспотребнадзор нашёл просрочку и фальсификат в тульской «Ленте»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.