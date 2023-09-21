В Туле отметили День добра и уважения

21 сентября в Городском концертном зале отпраздновали День добра и уважения, посвященный Международному Дню пожилого человека. Мероприятие проведено в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение». Проект призван содействовать обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества.

С 10.00 в фойе ГКЗ работали интерактивные площадки, на которых проходил конкурс декоративно-прикладного творчества. Кроме этого, участники праздника могли насладиться выступлением ансамбля духовых инструментов «Магистраль» и сфотографироваться в фотозоне «Золотая осень».

А в 11.00 в зале начался торжественный концерт. Всех собравшихся поприветствовал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьёв:

— Находясь на заслуженном отдыхе, вы продолжаете активную общественную жизнь. Жизнь, которая наполнена большим и глубоким смыслом. Это связанно с воспитанием подрастающего поколения, с развитием родного города, обустройством родных улиц и домов. При вашем активном участии жизнь туляков становится лучше. Для нас нет надежнее помощников, чем вы. От души поздравляю вас с предстоящим праздником! Глядя на вас, понимаешь: нам не страшны никакие трудности и невзгоды, ведь мы вместе и мы едины. А когда мы едины — мы непобедимы.

К поздравлением также присоединилась член Тульского городского политического совета партии «Единая Россия», глава муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева:

— Вы мудры и опытны, и всегда можете дать ценный совет. Помогаете не только словом, но и делом, направляете молодежь в тот момент, когда человек стоит на распутье. Вы заряжаете какой-то необъяснимой энергетикой. Занимаетесь творчеством, танцуете и поете! А самое главное — вы не боитесь продолжать учиться и совершенствоваться, открывая в себе новые таланты. С праздником!

Также всем отличившимся жителям города вручили благодарственные письма и дипломы. Завершилось мероприятие, в котором приняли участие более тысячи туляков, торжественным концертом.