В Суворове мужчина порезал прохожего: суд назначил ему обязательные работы 

В Суворове местный житель признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 28 мая обвиняемый отмечал День пограничника в кафе-баре «Лимон». Как следует отпраздновав, пьяный мужчина вышел на улицу, где стал приставать к прохожим, выкрикивая бессвязные оскорбления.

Один из прохожих сделал мужчине замечание — не стерпев такого, тот достал из кармана складной нож и несколько раз полоснул потерпевшего.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.