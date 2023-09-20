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В Суворове мужчина порезал прохожего: суд назначил ему обязательные работы 

В Суворове мужчина порезал прохожего: суд назначил ему обязательные работы 

Приговор был вынесен 19 сентября.

В Суворове местный житель признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 28 мая обвиняемый отмечал День пограничника в кафе-баре «Лимон». Как следует отпраздновав, пьяный мужчина вышел на улицу, где стал приставать к прохожим, выкрикивая бессвязные оскорбления.

Один из прохожих сделал мужчине замечание — не стерпев такого, тот достал из кармана складной нож и несколько раз полоснул потерпевшего.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

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сегодня, в 10:14 0
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уголовное делопричинение легкого вреда здоровьюСуворовприговор суда

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