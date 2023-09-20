В 14 регионах РФ ввели масочный режим в больницах

Фото Дмитрия Дзюбина

В 14 регионах России для медперсонала введен масочный режим. Как сообщает Telegram-канал Mash, речь идет о Москве, Челябинской, Калужской, Тульской, Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Пензенской, Новосибирской, Псковской, Курской, Тюменской областях и Пермском крае, а также ХМАО.

Для пациентов ограничения пока носят рекомендательный характер.

Это связано с ростом числа больных ковидом. За последние семь дней заболеваемость коронавирусом по стране выросла на 48% по сравнению с прошлой неделей.