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Колесо обозрения и батутная арена: тульская прокуратура нашла нарушения у аттракционов «Макси»
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области

Колесо обозрения и батутная арена: тульская прокуратура нашла нарушения у аттракционов «Макси»

Выяснили, что «Батутная арена» не зарегистрирована в установленном порядке.

По поручению регионального надзорного ведомства прокуратура Пролетарского района проверила, соответствуют ли аттракционы в ТРЦ «Макси» требованиям безопасности.

— Установлено: ООО «Профи» вопреки требованиям закона не оборудовало на пульте управления аттракциона «Колесо обозрение» информационную табличку, содержащую сведения об изготовителе, основных технических характеристиках, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Оказалось, что в помещении развлекательного центра ООО «Небо — Тула» эксплуатирует аттракцион «Батутная арена», не зарегистрированный в установленном законом порядке.

С целью устранения выявленных нарушений решается вопрос о принятии полного комплекса мер прокурорского реагирования, резюмировали в ведомстве.

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