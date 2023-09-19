Колесо обозрения и батутная арена: тульская прокуратура нашла нарушения у аттракционов «Макси»

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области

Выяснили, что «Батутная арена» не зарегистрирована в установленном порядке.

По поручению регионального надзорного ведомства прокуратура Пролетарского района проверила, соответствуют ли аттракционы в ТРЦ «Макси» требованиям безопасности.

— Установлено: ООО «Профи» вопреки требованиям закона не оборудовало на пульте управления аттракциона «Колесо обозрение» информационную табличку, содержащую сведения об изготовителе, основных технических характеристиках, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Оказалось, что в помещении развлекательного центра ООО «Небо — Тула» эксплуатирует аттракцион «Батутная арена», не зарегистрированный в установленном законом порядке.

С целью устранения выявленных нарушений решается вопрос о принятии полного комплекса мер прокурорского реагирования, резюмировали в ведомстве.