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Тульские полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию 

Тульские полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию 

Задержано двое 24-летних мужчин.

В Туле полицейские задержали подозреваемых в организации синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, силовикам поступила информация, что на территории одного из СНТ рядом с деревней Волково базируется нарколаборатория. Двое 24-летних туляков обустроили её в доме на дачном участке. При обыске дома стражи порядка обнаружили там реактор, колбы, весы, мерные стаканы, средства индивидуальной защиты, а также более 800 граммов готового наркотика.

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Задержанные пояснили, что на протяжении длительного времени занимались распространением наркотиков с весны этого года. Дома у молодых людей обнаружили и изъяли ноутбуки, телефоны, в которых обнаружена переписка с куратором интернет-площадки, весы, упаковочный материал, более 50 подготовленных к сбыту мелких закладок. 

По данному факту возбуждено уголовное дело, молодые люди заключены под стражу. 
 

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