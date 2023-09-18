Тулячке сломали стену в туалете и перекрыли воду на месяц, пока она лежала в больнице

Фото Маши Сапог

В редакцию Myslo обратилась читательница Инесса Божанова. Она пенсионерка, проживает на Красноармейском проспекте, 54. Женщина рассказала, что соседи с 1-го этажа (Инесса живет на втором. — Прим. авт.) недавно сделали ремонт в туалете. Некоторое время спустя на потолке они обнаружили мокрое пятно. Чтобы разобраться в ситуации, соседи позвонили в управляющую компанию.

— Я попала в больницу 14 августа. Мне позвонили из УК и сказали, что надо открыть мою квартиру и посмотреть, есть ли там протечка. Пришлось передать ключи соседке, она открыла сотрудникам дверь. Рабочие сломали стену и перекрыли воду. Спустя месяц я вернулась домой и была неприятно удивлена: в стене — дыра, бачок от унитаза лежит на полу, в квартире нет воды, — рассказывает Инесса.

Пенсионерка позвонила в УК узнать об их дальнейших действиях:

— У меня не было сил открыть кран, чтобы набрать в канистры воды. Я два раза звонила в УК, они говорят, что надо менять трубы по всему дому, поэтому придется ждать. Но у меня нет воды, а у соседей сверху и снизу есть. Сотрудники так и не определили, откуда появилось пятно на соседском потолке, но воду у меня перекрыли. Если я включу кран, то вода польется из трубы, которая должна идти в бачок.

Myslo обратился за комментарием в УК «Оружейная столица». Нам рассказали, что ремонтные работы в туалете сделают после того, как поменяют стояк холодной воды с 1-го по 5-й этаж. Доступ к трубам необходимо предоставить всем жильцам дома, с ними уже разговаривают на этот счет. Также объяснили, что по стояку идет вода, поэтому у соседей она есть. Пенсионерке необходимо открыть так называемый коренной кран, тогда вода появится и у нее в квартире.

Однако почему сотрудники управляющей компании не могут приехать к пожилой жительнице обслуживаемого дома и наладить водоснабжение хотя бы временно, в УК не пояснили.