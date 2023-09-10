  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле продавщицу осудили за продажу пива несовершеннолетнему - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле продавщицу осудили за продажу пива несовершеннолетнему

В Туле продавщицу осудили за продажу пива несовершеннолетнему

Женщине придется выплатить штраф.

В Туле мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении женщины, работающей продавцом в одном из супермаркетов на ул. Октябрьской.

Установлено, что оператор торгового зала 18 июля 2023 года продала несовершеннолетнему банку пива с содержанием алкоголя 4,5% по цене 79 рублей.

В судебном заседании правонарушительница вину в совершении административного правонарушения признала. Она заявила судье, что находится в трудном финансовом положении.

Как сообщает Управление судебным департаментом в Тульской области, женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 руб.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:01 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
продавецпивосуд

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области закрылись избирательные участки: начался подсчет голосов
В Тульской области закрылись избирательные участки: начался подсчет голосов
В Туле водитель Volkswagen за 20 секунд сумел дважды нарушить ПДД
В Туле водитель Volkswagen за 20 секунд сумел дважды нарушить ПДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.