В Туле продавщицу осудили за продажу пива несовершеннолетнему

В Туле мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении женщины, работающей продавцом в одном из супермаркетов на ул. Октябрьской.

Установлено, что оператор торгового зала 18 июля 2023 года продала несовершеннолетнему банку пива с содержанием алкоголя 4,5% по цене 79 рублей.

В судебном заседании правонарушительница вину в совершении административного правонарушения признала. Она заявила судье, что находится в трудном финансовом положении.

Как сообщает Управление судебным департаментом в Тульской области, женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 руб.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

