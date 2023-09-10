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На трассе под Тулой водитель Kia промчал по встречной обочине

На трассе под Тулой водитель Kia промчал по встречной обочине

Видео с опасной дорожной ситуацией появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на границе Привокзального округа и Дубенского района. На записи видно, как автомобиль Kia начал обгон и не убедился в безопасности. Видимо, поняв, что не успевает завершить маневр, автомобилист поехал по встречной обочине.

«Время и дата актуальны. Участок между Зайцево и Бредихино в сторону Воскресенска. Вы в какое место запихиваете инстинкт самосохранения? Наверное в то же, чем и думаете. P. S. За рулём Kia блондинка была», — возмутился автор кадров.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 962 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 16:32 0
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