В Туле на Новомосковском шоссе столкнулись Renault и «Газель»

Фото УГИБДД по Тульской области.

24 марта 15.50 в Туле на Новомосковском шоссе 36-летний водитель автомобиля «Газель 2217», по предварительной информации, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог выезжал с второстепенной дороги и врезался в Renault Sandero Stepway.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадала 53-летняя женщина — водитель Renault. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.