Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
В многоэтажке на Зеленстрое из-за горящего матраса эвакуировали 11 человек
На место были направлены три пожарных расчёта.
Как стало известно Myslo, вечером 24 марта в подъезде одного из домов на ул. Академика Павлова произошло серьёзное задымление.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, на место были направлены три пожарных расчёта. Из дома были эвакуированы 11 человек, в том числе один ребёнок.
Причиной беспокойства стал загоревшийся матрас, лежавший под лестницей. Его оперативно вытащили на улицу и потушили, никто не пострадал.
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