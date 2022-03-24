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В многоэтажке на Зеленстрое из-за горящего матраса эвакуировали 11 человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В многоэтажке на Зеленстрое из-за горящего матраса эвакуировали 11 человек

На место были направлены три пожарных расчёта.

Как стало известно Myslo, вечером 24 марта в подъезде одного из домов на ул. Академика Павлова произошло серьёзное задымление.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, на место были направлены три пожарных расчёта. Из дома были эвакуированы 11 человек, в том числе один ребёнок.

Причиной беспокойства стал загоревшийся матрас, лежавший под лестницей. Его оперативно вытащили на улицу и потушили, никто не пострадал.

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