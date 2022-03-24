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«Полипласт Новомосковск» о пожаре на предприятии: проводится проверка, выясняются причины

«Полипласт Новомосковск» о пожаре на предприятии: проводится проверка, выясняются причины

Напомним, там горела технологическая установка.

Сегодня, 24 марта, на территории ООО «Полипласт Новомосковск» произошёл незначительный пожар. Там горела технологическая установка с сухим сырьем. На место происшествия выезжали 4 пожарных расчета, которые в кратчайшие сроки ликвидировали горение.
 
Предприятие прокомментировало данное происшествие:
 
- 24 марта произошло незначительное кратковременное задымление в техническом элементе блока установки с готовой продукцией. Возникшее задымление было ликвидировано до приезда пожарных служб. По данным оперативного мониторинга превышений предельно допустимой концентрации по контролируемым загрязняющим веществам не зафиксировано. Пострадавших нет. Проводится проверка причин происшествия. На предприятии усилены меры пожарной безопасности и контроль за техникой безопасности производства работ.
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сегодня, в 13:01 0
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