В Узловой приставы восстановили в должности незаконно уволенного сотрудника Haval

Мужчина не был согласен с увольнением и подал в суд.

В отделение судебных приставов Узловского района на исполнение поступил исполнительный документ о восстановлении на работе 49-летнего гражданина в должности начальника отдела на заводе Haval.

Мужчина был не согласен с увольнением и обратился в суд за

восстановлением своих прав. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение удовлетворить исковое заявление и обязал работодателя восстановить гражданина в ранее занимаемой должности.

Судебный пристав ознакомил директора завода с материалами

исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного исполнения.

Во избежание негативных последствий руководством предприятия приняты

меры по восстановлению мужчины на работе.