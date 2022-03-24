В Узловой приставы восстановили в должности незаконно уволенного сотрудника Haval
Мужчина не был согласен с увольнением и подал в суд.
В отделение судебных приставов Узловского района на исполнение поступил исполнительный документ о восстановлении на работе 49-летнего гражданина в должности начальника отдела на заводе Haval.
Мужчина был не согласен с увольнением и обратился в суд за
восстановлением своих прав. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение удовлетворить исковое заявление и обязал работодателя восстановить гражданина в ранее занимаемой должности.
Судебный пристав ознакомил директора завода с материалами
исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного исполнения.
Во избежание негативных последствий руководством предприятия приняты
меры по восстановлению мужчины на работе.
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