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В Узловой приставы восстановили в должности незаконно уволенного сотрудника Haval

В Узловой приставы восстановили в должности незаконно уволенного сотрудника Haval

Мужчина не был согласен с увольнением и подал в суд.

В отделение судебных приставов Узловского района на исполнение поступил исполнительный документ о восстановлении на работе 49-летнего гражданина в должности начальника отдела на заводе Haval.
 
Мужчина был не согласен с увольнением и обратился в суд за
восстановлением своих прав. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение удовлетворить исковое заявление и обязал работодателя восстановить гражданина в ранее занимаемой должности.
 
Судебный пристав ознакомил директора завода с материалами
исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного исполнения.
 
Во избежание негативных последствий руководством предприятия приняты
меры по восстановлению мужчины на работе.
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сегодня, в 13:29 0
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судебные приставыУзловаяХавалнезаконное увольнение

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