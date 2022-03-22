В Туле на ул. Ф. Энгельса внедорожник сбил пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

21 марта в 12.10 в Туле на улице Фридриха Энгельса 55-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport сбил пешехода. По предварительной информации, 69-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП пешеход получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.