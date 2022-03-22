Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле на ул. Ф. Энгельса внедорожник сбил пешехода
Женщина получила различные травмы.
21 марта в 12.10 в Туле на улице Фридриха Энгельса 55-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport сбил пешехода. По предварительной информации, 69-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП пешеход получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.
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