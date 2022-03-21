«Накажи автохама»: ему было некогда соблюдать правила дорожного движения?

Читатель Вячеслав поделился с нам записью с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты в районе поворота с ул. Металлургов на ул. Гастелло в Туле.

«Дата и время актуальные. Водитель на Kia повернул налево из крайней правой полосы. Разве так можно по ПДД осуществлять поворот?», — сообщил автор видео.

Конечно, можно возразить, что человек за рулем Kia «никому не помешал». Но хотели бы вы оказаться на месте тех, кто поворачивал на ул. Гастелло из своей полосы, а в этот момент из крайней правой вас «режет» нарушитель, которому некогда соблюдать правила дорожного движения?