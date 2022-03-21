Безработный житель Кимовска угнал велосипед у пенсионерки

В Кимовске сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, к стражам порядка с заявлением обратилась 60-летняя женщина. Она сообщила, что ночью из подъезда её дома был похищен велосипед. Полицейские довольно быстро вычислили подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный сосед потерпевшей.

Мужчина признался в содеянном, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».