«Накажи автохама»: разозлился, что не пустили со встречки, и едва не устроил ДТП

Туляк прислал в редакцию запись с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как водитель Kia Rio попытался объехать пробку по встречной полосе, но автор видео не стал его пускать в свой ряд.

Видимо, торопыгу кто-то все-таки пустил — чуть дальше он выскочил перед машиной с видеорегистратором и вдарил по тормозам, что едва не привело к ДТП.