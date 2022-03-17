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Матч «Зенита» и «Арсенала» рассудит один из самых авторитетных российских арбитров

Матч «Зенита» и «Арсенала» рассудит один из самых авторитетных российских арбитров

В этом сезоне Сергей Карасев ещё не работал на матчах оружейников.

Матч 22-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Арсеналом» будет судить 42-летний арбитр ФИФА, один из наиболее авторитетных российских рефери Сергей Карасев (Москва). В этом сезоне он еще не работал на матчах туляков.

Помогать судье будут Арам Петросян и Максим Ковалев (Московская область) и резервный судья Артур Федоров (Петрозаводск). В составе бригады VAR – Алексей Сухой (Люберцы) и Валерий Данченко (Уфа).

Инспектор матча – краснодарец Юрий Чеботарев, делегат РПЛ – Ильдар Зарипов из Санкт-Петербурга.

Матч «Зенит» – «Арсенал» состоится 19 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало в 19.30.

Сюжет: Арсенал
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