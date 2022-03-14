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Санавиация экстренно доставила в Ваныкинскую больницу пенсионерку из Ефремова
Фото: министерство здравоохранения Тульской области

Санавиация экстренно доставила в Ваныкинскую больницу пенсионерку из Ефремова

72-летняя женщина находилась в предынфарктном состоянии.

В понедельник, 14 марта, бригада санавиации доставила 72-летнюю жительницу Ефремова в предынфарктном в Ваныкинскую больницу. Пожилая женщина будет лечиться в региональном сосудистом центре. С начала года здесь прошли лечение более 200 жителей области, половине из них потребовалось оперативное вмешательство.

Полет занял около 40 минут. Это был 50-й вылет санитарной авиации в Тульской области с начала года. С 2019 года «воздушная скорая» совершила в Тульской области 426 вылетов.

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