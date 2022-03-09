В Тульской области до конца недели утвердят пакет мер поддержки бизнеса и экономики

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В регионе создан штаб по обеспечению социально-экономической стабильности в Тульской области.

Сегодня, 9 марта, состоялось его первое заседание.

- Правительство региона готовит план мероприятий по обеспечению стабильного функционирования экономики и поддержки предприятий Тульской области, — подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.

Среди мер, которые предложит правительство, будут, в частности, поддержка предприятий по сохранению рабочих мест и выплаты заработной платы.

- Мы составили карту рисков контрольно-надзорной деятельности региона. Вводим мораторий на проведение плановых проверок регионального характера.

Будет введена отсрочка по арендной плате за пользование государственным и муниципальным имуществом; для обеспечения бесперебойной торговли будет упрощен порядок ведения торгово-ярмарочной деятельности, — рассказал глава региона.

Кроме того, предпринимателям предоставят отсрочку по некоторым региональным налогам сроком на 3 месяца.

Первый пакет мер поддержки утвердят до конца этой недели.