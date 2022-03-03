На ул. Кутузова в Туле скорая с пациентом протаранила «семерку»
На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Днем 2 марта на ул. Кутузова в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, неподалеку от поворота на ул. Бондаренко столкнулись ГАЗ регионального центра медицины катастроф и ВАЗ-2107. В момент ДТП скорая везла больного.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Пациента доставила в больницу другая машина медиков.
Причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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