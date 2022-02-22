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16-летняя тулячка отравилась угарным газом: уголовное дело передано в суд

16-летняя тулячка отравилась угарным газом: уголовное дело передано в суд

Происшествие произошло в ноябре 2021 года.

В Туле 36-летний мужчина обвиняется в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следователей СУ СКР по региону, чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО «САПИ» в период с 1 декабря 2020 года по 18 ноября 2021 года не принял меры по проверке технического состояния и обслуживания дымового и вентиляционного каналов квартиры № 2 дома № 4 по улице Мартеновской. В результате этой небрежности угарный газ, образовавшийся от использования водонагревательной газовой колонки, поступил в квартиру, что привело к отравлению 16-летней девушки в ноябре 2021 года.
 
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.
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