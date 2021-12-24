16-летняя тулячка отравилась угарным газом: возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Происшествие случилось в одном из домов на ул. Мартеновской. По версии следствия, в ноябре 2021 года 16-летнюю тулячку госпитализировали в больницу из своей квартиры с признаками отравления угарным газом.

— В ходе проведения следователями СК комплекса проверочных мероприятий, в том числе технической судебной экспертизы, установлено, что в квартире во время работы газового водонагревателя произошло превышение допустимой концентрации окиси углерода из-за неисправности дымового вентиляционного канала. Это привело к отравлению несовершеннолетней угарным газом, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Врачи оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь, после чего ее выписали из больницы.

В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям сотрудников компании, осуществлявшей обслуживание в указанном доме дымовых и вентиляционных каналов.