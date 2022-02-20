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В Туле на ул. Комсомольской загорелось заброшенное здание

В Туле на ул. Комсомольской загорелось заброшенное здание

На месте происшествия работают четыре пожарных расчёта.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 20 февраля, в заброшенном доме № 10 по ул. Комсомольской произошёл пожар. К моменту приезда огнеборцев, половина крыши здания полыхала открытым пламенем.

На момент публикации новости борьбу с огнём ведут четыре пожарных расчёта с применением автолестницы. Сотрудникам МЧС удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки. Из-за пожара движение на улице частично перекрыто.

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Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 1
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 2
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 3
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 4
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 5
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 6
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 7
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 8
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 9
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 10
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 11
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 12
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 13
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 14
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 15
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 16
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 17
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 18
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 19
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 20
Пожар на ул. Комсомольской, Фото: 21
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:37 +6
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