В Туле на ул. Комсомольской загорелось заброшенное здание

На месте происшествия работают четыре пожарных расчёта.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 20 февраля, в заброшенном доме № 10 по ул. Комсомольской произошёл пожар. К моменту приезда огнеборцев, половина крыши здания полыхала открытым пламенем.

На момент публикации новости борьбу с огнём ведут четыре пожарных расчёта с применением автолестницы. Сотрудникам МЧС удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки. Из-за пожара движение на улице частично перекрыто.