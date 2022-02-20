Жители райцентров увидят спектакли Тульского ТЮЗа

На фото: выездной показ спектакля "Принцесса-генерал". Фото ТЮЗа.

В рамках программы до конца нынешнего сезона будет представлено 15 спектаклей в 13 населенных пунктах региона.

Открылся цикл выездных спектаклей 18 февраля выступлением артистов ТЮЗа в Плавске. На сцене Городского дома культуры будет представлена комедия для всей семьи «Принцесса-генерал» (6+). Сказка повествует о двух соперничающих королевствах. Родители-монархи мечтают развязать войну, но у детей-наследников свои планы. И, конечно, по законам комедийного жанра, все закончится хорошо!

25 февраля «Принцесса-генерал» будет показана в Болохово — так же на сцене Городского дома культуры. Всего театр юного зрителя готовит для выездов 5 разных спектаклей с возрастной маркировкой от 6+ до 16+.

В планах на март-июнь — представления в Теплом, Суворове, Ефремове, Богородицке, Белеве, Узловой, Дубне, Заокском, Щекине, Сокольниках и Ясногорске.