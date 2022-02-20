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Жители райцентров увидят спектакли Тульского ТЮЗа
На фото: выездной показ спектакля "Принцесса-генерал". Фото ТЮЗа.

Жители райцентров увидят спектакли Тульского ТЮЗа

Тульский театр юного зрителя запустил гастрольный проект «Путешествие в страну сказок».

В рамках программы до конца нынешнего сезона будет представлено 15 спектаклей в 13 населенных пунктах региона.
 
Открылся цикл выездных спектаклей 18 февраля выступлением артистов ТЮЗа в Плавске. На сцене Городского дома культуры будет представлена комедия для всей семьи «Принцесса-генерал» (6+). Сказка повествует о двух соперничающих королевствах. Родители-монархи мечтают развязать войну, но у детей-наследников свои планы. И, конечно, по законам комедийного жанра, все закончится хорошо!
 
25 февраля «Принцесса-генерал» будет показана в Болохово — так же на сцене Городского дома культуры. Всего театр юного зрителя готовит для выездов 5 разных спектаклей с возрастной маркировкой от 6+ до 16+.
 
В планах на март-июнь — представления в Теплом, Суворове, Ефремове, Богородицке, Белеве, Узловой, Дубне, Заокском, Щекине, Сокольниках и Ясногорске.
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