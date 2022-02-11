Безработный туляк проник в чужую квартиру и украл перфоратор

Сейчас он задержан, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

К стражам порядка с заявлением обратился 63-летний житель микрорайона Северная Мыза. Мужчина сообщил, что неизвестный проник в его квартиру и украл перфоратор и аппарат для спайки труб.

Полицейские в кратчайшие сроки установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 42-летний туляк. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».