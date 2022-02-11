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Безработный туляк проник в чужую квартиру и украл перфоратор

Безработный туляк проник в чужую квартиру и украл перфоратор

Сейчас он задержан, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
К стражам порядка с заявлением обратился 63-летний житель микрорайона Северная Мыза. Мужчина сообщил, что неизвестный проник в его квартиру и украл перфоратор и аппарат для спайки труб.
 
Полицейские в кратчайшие сроки установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 42-летний туляк. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
 
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